بعد ميسي تركيا.. هل يوجه ريال مدريد صفعة جديدة لبرشلونة؟

الوكيل الإخباري-

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عاد ريال مدريد للاهتمام بأحد أهداف غريمه برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث يخطط لمنافسته بقوة على الصفقة.وسبق أن اهتم الميرينجي بضم ايفان فريسنيدا من بلد الوليد، ببداية الميركاتو، قبل أن يتحول اللاعب إلى هدف رئيسي لبرشلونة، ومدربه تشافي هيرنانديز.ويتحرك برشلونة، وفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، بسرية في الصفقة خلال الأسابيع الأخيرة، متظاهرا بأن لديه السيولة المالية الكافية.وأشارت الشبكة إلى أن النادي الكتالوني سيكون في ورطة، بعد أن قرر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز العودة للصفقة والمزايدة على هذا اللاعب وخطفه من البلوجرانا.وكان فريسنيدا (18 عاما) يلعب ضمن ناشئي ريال مدريد خلال الفترة من 2014 وحتى 2018.وأوضحت الشبكة أن موقف ريال مدريد في الصفقة بات أقوى من برشلونة، وإذا سار كل شيء كما خطط له، سيلتحق فريسنيدا بالفريق الملكي كلاعب جديد هذا الصيف.يذكر أن ريال مدريد، سبق ووجه صفعة لبرشلونة هذا الصيف، بعدما فاز بصفقة أردا جولر (الملقب بميسي تركيا) قادما من فنربخشة التركي، بعد صراع قوي مع الفريق الكتالوني.