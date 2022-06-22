الأربعاء 22-06-2022
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الأربعاء، 22-06-2022 04:30 م

بعد نهائي سوبر الطائرة ،، انتقادات كبيرة لقصر الرياضة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

رغم التألق الكبير لفريقي الوحدات وشباب الحسين بنهائي كأس السوبر للكرة الطائرة، إلا أن الجماهير خرجت غاضبة بسبب الظروف التي صاحبت المواجهة، نظرا للتراجع الكبير بالمرافق المتوفرة في صالة قصر الرياضة والتي استضافت المواجهة .اضافة اعلان







وعانت الجماهير من التكسر الكبير في المدرجات وخصوصا في المنطقة المخصصة للعائلات، مما أجبر الكثيرين على متابعة المباراة وقوفا، لخطورة الجلوس على المقاعد المكسرة .




كما اشتكت الجماهير من الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة خصوصا وأن سقف الصالة من المواد المعدنية مما يزيد الحرارة، حيث أبدى المشجعون غضبهم لعدم تشغيل التكييف، وهو أمر انعكس بصورة واضحة على جميع اللاعبين والمشجعين .





وكانت المشكلة الأكبر بمنع الجماهير وحتى ممثلي وسائل الإعلام من إدخال إي مشروبات باردة للملعب وبيع المشجعين مياه وعصائر " ساخنة جدا " وبأسعار مضاعفة .

 




 

 


 

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