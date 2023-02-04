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السبت، 04-02-2023 09:36 ص

بعد هدفه الأول مع النصر.. رونالدو يغرد!

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الوكيل الإخباري - علق لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تسجيله أول هدف له مع النادي في مباراته ضد نادي الفتح في الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!".

وسجل الفتح أولا بقدم كريستيان تيلو، ثم عدل النصر من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني، وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على "تويتر" فيديو لهدف الدون، ليعود النصر إلى الصدارة برصيد 34 نقطة متساويا مع الشباب ولكن متفوقا عليه بفارق الأهداف.

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