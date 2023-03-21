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الثلاثاء، 21-03-2023 03:29 م

بعد هدف يوفنتوس المثير للجدل.. اتجاه لقرار غير مسبوق (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  يدرس جيانلوكا روكي، مسؤول ومدير لجنة حكام مباريات الدوري الإيطالي، إصدار قرار يخص واقعة هدف يوفنتوس المثير للجدل أمام إنتر، في ديربي إيطاليا.

وخرج يوفنتوس بفوز ثمين من ملعب مضيفه إنتر ميلان بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفضل هدف فيليب كوستيتش المثير للجدل، لاسيما وأن اللعبة شهدت لمسة يد واضحة من قبل أدريان رابيو.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن روكي لا يعتبر ما حدث من حكم الساحة دانيلي تشيفي، وباولو مازوليني حكم الفيديو، خطأ فادحا.

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وأضافت: "مع ذلك، فإن لجنة التحكيم أصيبت بخيبة أمل من أداء الحكام، بشكل عام خلال المباراة".

ولفتت الشبكة إلى أنه من أجل تهدئة الوضع بين الجماهير، يدرس روكي بث المحادثة الصوتية التي جرت بين حكم المباراة وحكام الفيديو بخصوص الواقعة.

ولم يسبق أن جرى بث أي محادثات صوتية بين الحكم ومعاونيه في غرفة تقنية الفيديو بالدوري الإيطالي.

 

ملاعب 

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