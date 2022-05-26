بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير نادر أبو حية

شهدت الأيام الماضية حالة من الوفاق الكبير بين الجماهير الأردنية، وذلك بعد التعرض لصدمة رحيل كبير المشجعين " أبو سعدو "، والذي ودع عالمنا مطلع الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض .







و أيقنت الجماهير أن ما يجمعنا أكبر بكثير من الخلافات التي تصنعها لعبة رياضية، لتخرج الكثير من المبادرات العفوية الرافضة للتعصب انطلاقا من جنازة الراحل وانتشرت بصورة كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي وصولا للمدرجات .



لتتعهد الجماهير بإنتهاء حقبة الشتائم والتعصب في المدرجات ..

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المصدر : ملاعب