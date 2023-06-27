الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

الثلاثاء، 27-06-2023 10:14 ص

بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

620232791218604489635


الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قدمت عرضا مغريا لضم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي هذه الصيف.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير نيكولو شيرا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن النادي الأهلي يقترب من ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو الجاري.

اضافة اعلان


وأوضح أن الأهلي قدم عرضا مغريا لضم فيرمينو يتضمن عقدا يمتد حتى عام 2026، وراتبا سنويا يقدر بـ20 مليون يورو.

ويرتبط اسم فيرمينو، الذي يلقب بـ"ساحر ليفربول"، بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.

وكان المهاجم البرازيلي البالغ 31 عاما، شارك تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.

وتعين على فيرمينو التنافس في الموسم المنقضي على البقاء في التشكيلة مع المجموعة الجديدة من مهاجمي ليفربول، من بينهم الهولندي كودي غاكبو، والأوروغوياني داروين نونيز.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232793332206298026

الخليفي يضع مبابي أمام خيارين

620232793043356680696

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

620232791850947853513

ميسي يصدم عشاق كرة القدم غداة انضمامه لإنتر ميامي

62023279925451651827 (1)

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

62023279512851406209

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد

أخبار متعلقة
520233110228225849286

زوجة حارس باريس توجه رسالة مفجعة.. والعالم يترقب بقلق

520233112557576906564

ناد غير متوقع يخطط لضم دي ماريا

5202331121646424286395

أسبوع حاسم في مستقبل ميسي.. وبرشلونة متفائل

5202330134859608491730

بيان رسمي من النادي الفيصلي

5202330141051315258629 (2)

والد ميسي يوافق على انتقاله للهلال السعودي مقابل عرض خرافي

5202330105222415189230

إنتر يفاوض نجم الريال.. وتجاهل ملكي!