بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قدمت عرضا مغريا لضم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي هذه الصيف.



وأكد الصحفي الرياضي الشهير نيكولو شيرا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن النادي الأهلي يقترب من ضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو الجاري.

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وأوضح أن الأهلي قدم عرضا مغريا لضم فيرمينو يتضمن عقدا يمتد حتى عام 2026، وراتبا سنويا يقدر بـ20 مليون يورو.



ويرتبط اسم فيرمينو، الذي يلقب بـ"ساحر ليفربول"، بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.



وكان المهاجم البرازيلي البالغ 31 عاما، شارك تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.



وتعين على فيرمينو التنافس في الموسم المنقضي على البقاء في التشكيلة مع المجموعة الجديدة من مهاجمي ليفربول، من بينهم الهولندي كودي غاكبو، والأوروغوياني داروين نونيز.

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