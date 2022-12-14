بعيدا عن العاطفة.. شيخة قطرية تغرد عن منتخب المغرب قبل مواجهة فرنسا

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هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.

منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.

أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف. بعيدًا عن العاطفة كون #المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف. pic.twitter.com/F7Ys1oydaA December 13, 2022

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نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، سلسلة تغريدات عن المنتخب المغربي وصفتها بأنها "بعيدة عن العاطفة" تناولت فيها إنجازات "أسود الأطلس".وقالت الشيخة مريم في تغريداتها: "بعيدا عن العاطفة كون المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.. هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيا لا يمكن تجاهلها.. منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.. أكثر منتخب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف".

وعددت الشيخة القطرية بتغريدة منفصلة، قائلة: "ياسين بونو أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.. المغرب أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ نيجيريا عام 1998.. المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.. كل التوفيق لأسود الأطلس في مهمتهم الصعبة غدا أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز".







هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.

منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.

أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف. بعيدًا عن العاطفة كون #المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيًا لا يمكن تجاهلها.منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف. pic.twitter.com/F7Ys1oydaA December 13, 2022

ويخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضد نظيره الفرنسي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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