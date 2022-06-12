بغياب القطبين لأول مرة ،، الأندية تترقب قرعة دوري المحترفات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سيشهد يوم الخميس 16/6/2022 سحب قرعة دوري المحترفات لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأردني، وبمشاركة 5 فرق فقط وهي ( الاتحاد، الأهلي، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال)، وذلك بعد تعليق أندية القادسية وعمان نشاطها الكروي.









وسيشهد الدوري غياب قطبي الكرة النسوية عمان وشباب الأردن لأول مرة منذ إنشاء البطولة قبل ما يزيد عن 18 عام، وذلك بعد تعليق الفريقان لنشاطهما رفقة القادسية بسبب الظروف الصعبة التي تعصف بالكرة الأردنية .



ويعد غياب القطبان ضربة قاسية للكرة الأردنية، خصوصا وأنهما خرجا أغلب لاعبات المنتخبات الوطنية منذ تأسيس النشاط في الأردن، وتوج عمان بلقب دوري أبطال اسيا بالموسم الماضي كما أنه حامل لقب الدوري، فيما توج الشباب بلقب بطولة غرب اسيا قبل تعليق النشاط.





كما ستسجل البطولة الظهور الأول لفريق الاتحاد، حيث يسعى الفريق المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى باسم " 6 يارد "، لفرض نفسه رقما صعبا جديدا بالكرة الأردنية، ويأتي ذلك جليا بعد تعاقده مع كوكبة من نجمات الكرة الأردنية .



وسيكون للدوري بطل جديد في هذا الموسم، حيث لم يسبق لأي فريق غير شباب الأردن وعمان التتويج بلقب الدوري، مما يشعل المنافسة بين الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي و " الاستقلال والنصر " بدرجة أقل للوصول للقب التاريخي الأول لأحدهم .



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المصدر : ملاعب