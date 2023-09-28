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الخميس، 28-09-2023 04:08 م

بغياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري -  توّج هيوستن دينامو، بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة، فجر اليوم الخميس، بعد فوزه على إنتر ميامي بنتيجة (2-1).

ولم يشارك ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في المباراة بداعي إصابة عضلية، ونفس الأمر بالنسبة لزميله جوردي ألبا.

سجل هدفي هيوستن، جريفين دروسي في الدقيقة 24، وأمين باسي في الدقيقة 33، بينما سجل جوزيف مارتينيز هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 90+2.

وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي في أغسطس/آب الماضي، إلى أول لقب في تاريخه وهو كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح (10-9) بعد تعادلهما (1-1).

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها هيوستن دينامو بلقب البطولة بعدما فاز به عام 2018، فيما كان يتطلع إنتر ميامي للتتويج به للمرة الأولى.

وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا وكأس إسبانيا.

يشار إلى أن المباراة حضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ومدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي شاهد اللقاء مع اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي.

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