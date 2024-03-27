بغياب ميسي.. الأرجنتين تضرب كوستاريكا بالثلاثة

الوكيل الإخباري - حقق منتخب الأرجنتين فوزا على نظيره منتخب كوستاريكا 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الأربعاء، في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.



وتقدم المنتخب الكوستاريكي أولا عن طريق لاعبه مانفريد أوجالدي في الدقيقة 34 بالشوط الأول، ما أثار غضب راقصي التانغو الذي شنوا هجمات متوالية من أجل إحراز هدف التعادل لكن الشوط الأول انتهى بتقدم كوستاريكا بهدف دون مقابل في واحدة من أقوى المفاجآت التي أثارت صدمة وسط عشاق راقصو التانغو.



في الشوط الثاني لم يصمد دفاع كوستاريكا طويلا أمام هجمات راقصو التانغو حيث أدرك أنخل دي ماريا هدف التعادل لمنتخب الارجنتين في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ألكسيس ماك أليستر الهدف الثاني للتانغو، ليختتم أوتارو مارتينيز، الثلاثية في الدقيقة 77.

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وينافس المنتخب الارجنتيني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024، برفقة كل من برفقة بيرو وتشيلي وكندا على الترتيب.

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