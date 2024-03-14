بقيادة دياز ورحيمي.. تشكيل ناري لمنتخب المغرب في فترة التوقف الدولي

الوكيل الإخباري - كشف المدرب وليد الركراكي عن قائمة منتخب المغرب النهائية لمبارتي أنغولا وموريتانيا الوديتين خلال التوقف الدولي القادم.



وتم استدعاء إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد والذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم الأربعاء لأول مرة لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بعدما فضل أن يدافع عن ألوان "أسود الأطلس" بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني والمنتخب.



ومن المقرر أن يبدأ دياز (24 عاما) اللعب مع المغرب في 22 مارس ضمن مباراة ودية أمام أنغولا، بدلا من إسبانيا التي مثلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021 في مباراة استدعي فيها الفريق الشاب ما دون 21 عاما، لأن لاعبي المنتخب الأول كانوا معزولين بسبب جائحة "كوفيد-19".



واستدعي أيضا إلياس بن صغير (19 عاما) الذي يلعب مع موناكو الفرنسي إلى القائمة التي نشرها الاتحاد المغربي للعبة، علما أنه سبق أن مثل منتخب فرنسا ما دون 18 عاما.

اضافة اعلان



وإلى جانبهما، شهدت لائحة المنتخب المغربي عودة مهاجم نادي العين الإماراتي المتألق سفيان رحيمي الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين للعين ضمن دوري أبطال آسيا، مساهما بتأهله إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي.



في المقابل، غاب كل من المدافع القائد رومان سايس (الشباب السعودي) ولاعبا الوسط سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، إضافة إلى مدافع بايرن ميونخ نصير مزراوي.



وسيلعب "أسود الأطلس" مع أنغولا في 22 مارس ثم موريتانيا بعدها بأربعة أيام.



وواجه المدرب وليد الركراكي انتقادات لبعض اختياراته بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج مطلع العام، لكن الاتحاد المغربي جدد الثقة به للاستمرار على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس.



وبعد بلوغهم نصف نهائي مونديال 2022 في قطر بقيادة الركراكي، في سابقة للمنتخبات الإفريقية والعربية، لم يستطع الأسود تجاوز ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا وخرجوا أمام جنوب إفريقيا 0-2، ما خلف خيبة أمل كبيرة في المغرب.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع في التوقف الدولي القادم

حراسة المرمى: ياسين بونو



خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – شادي رياض – محمد الشيبي

خط الوسط: سفيان أمرابط – إبراهيم دياز – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: أيوب الكعبي – سفيان رحيمي – إلياس بن الصغير

ملاعب