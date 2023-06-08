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الخميس، 08-06-2023 03:21 م

بكلمات واضحة.. تشافي ينهي الجدل حول صفقة نيمار

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الوكيل الإخباري - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على ما تردد بشأن التفكير في التعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

صرح تشافي عبر تطبيق "تويتش" اليوم الخميس: "أنا مندهش.. نيمار جونيور خارج حساباتنا".

وأضاف مدرب البارسا "يعجبني نيمار بالفعل كصديق، ولكن لدينا أولويات أخرى".

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن إدارة برشلونة تفكر في ضم نجم بي إس جي بعد فشل صفقة استعادة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وينتهي تعاقد نيمار جونيور (31 عاما) مع النادي الباريسي في صيف 2025، ويقال أن هناك بندا يسمح بتمديد هذا التعاقد حتى صيف 2027.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017 مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

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