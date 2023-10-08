بكلمة واحدة.. هالاند يصف بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - يتلقى لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام الإشادة والمدح من المشجعين والنقاد وزملائه نجوم كرة القدم في كل مرة يخوض فيها مباراة مع فريقه الجديد ريال مدريد وذلك بفضل تألقه.



ولم يختلف الحال خلال لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، حيث تلقى بيلينغهام الإشادة مجددا بفضل تألقه بعدما سجل هدفين جديدين ليقود النادي الملكي لاكتساح ضيفه برباعية دون رد.



وحقق الإنجليزي رقما مثيرا للإعجاب حيث سجل 13 هدفا في أول 10 مباريات له في جميع المسابقات مع الريال.



بداية بيلينغهام المثيرة مع ريال مدريد كانت مفاجئة للجميع، وحتى للاعب الإنجليزي نفسه، الذي اعترف بعد المباراة ضد أوساسونا، أنه لم يكن يتوقع هذه البداية للموسم.



كل أوروبا مذهولة بما يقدمه الدولي الإنجليزي منذ انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حتى أن نجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند لم يتردد في التعليق على منشور لبيلينغهام على حسابه في "إنستغرام" حيث وصفه بكلمة واحدة "خيالي".

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ومن بين الأرقام المذهلة الأخرى التي سجلها بيلينغهام هذا الموسم، هي معادلته الرقم التاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.



وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بيلينغهام سجل سبعة أهداف في أول 8 مواجهات له في الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد للاعب في ريال مدريد بعد هذا العدد من المباريات منذ كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2009 (سجل 7 أهداف أيضا).

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