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السبت، 06-01-2024 04:23 م

بلماضي: ما وجدته في توجو أدهشني كثيرا

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الوكيل الإخباري - أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، رضاه التام عن المردود الذي قدمه لاعبوه في مباراتهم الإعدادية الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا، أمام توجو للمحليين (3-0).

وقال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي عقب المواجهة: "خضنا اختبارا حقيقيا أمام توجو، إنها المواجهة الإعدادية الأولى لنا في لومي، وسعيد بما وقفت عليه في مباراة اليوم".

وأضاف: "لقد قمنا بعمل جيد خلال معسكرنا الأول في الجزائر، والآن نحن بصدد إنهاء ما بدأنا فيه هنا بلومي، متأكد أن الأجواء في توجو تساعدنا كثيرا للتحضير للكان، خصوصا أننا نسعى للتعود على الأجواء الإفريقية".

وواصل: "الأجواء في مباراة اليوم كانت حارة ورطبة، وما أدهشني كثيرا هو تغير المناخ، وصراحة هذا ما كنت أبحث عنه".

وأكد بلماضي: "الأسماء التي بدأت مباراة توجو لن تكون معنية بالضرورة ببدء المسابقة القارية، ما زلت في رحلة البحث عن التوليفة الأفضل التي سأدخل بها البطولة".

وأتم: "مباراة اليوم شهدت غياب زروقي بسبب المرض، فيما يعاني توجاي من مشكلة طفيفة في ربلة الساق، وهو يواصل يعمل بشكل فردي".

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