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الثلاثاء، 05-09-2023 02:05 م

بمشاركة فريقين عربيين.. الفيفا يعلن تفاصيل قرعة مونديال الأندية

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، التي ستجرى الثلاثاء في مدينة جدة السعودية.

وقال "الفيفا" في بيان نشره على موقعه: "مراسم القرعة ستجرى اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي".

وأشار "الفيفا" إلى أنه سيتم نقل مراسم سحب القرعة في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي.

وأوضح "الفيفا" أنه سيكون هناك بعض الفعاليات الهامة الأخرى للبطولة في نفس اليوم، بما في ذلك إطلاق الشعار الرسمي، والذي سيتم في نفس المكان قبل القرعة نفسها. كما سيتم نشر الجدول الرسمي للمباريات بعد إجراء القرعة.

وكشف "الفيفا" أن البطولة التي ستقام خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل في السعودية، وستعرف مشاركة سبعة أندية وهي اتحاد جدة السعودي (آخر بطل للدوري في الدولة المستضيفة للبطولة)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم تتحدد هويته بعد.

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