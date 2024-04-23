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الثلاثاء، 23-04-2024 03:11 م

بنزيما أو حمد الله.. أسطورة اتحاد جدة يطالب بالتخلص من هذا المهاجم

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الوكيل الإخباري - صرح أسطورة نادي اتحاد جدة السعودي، محمد نور، بأنه يرغب في بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع النادي والتخلص من زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال الموسم المقبل.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول تخلص نادي الاتحاد من بنزيما أو عبد الرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب قرار إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي واللجنة الفنية.

وقال محمد نور في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "من وجهة نظري يجب بقاء كريم بنزيما والتخلص من حمد الله لأن وجودهما معا يبدو صعبا".

وأضاف: "أنا أحب حمد الله كثيرا فهو يسجل الكثير من الأهداف ويتمتع بشخصية قوية ولن يرضى بدور أقل من المعتاد".

واختتم محمد نور حديثه، قائلا: "ما يعجبني في عبد الرزاق حمد الله أنه مهاجم يتمتع بشخصية قوية ويرى نفسه أفضل من الجميع، لكنني أرغب في بقاء بنزيما".

ويعد حمد الله الهداف الأول للاتحاد خلال الموسم الحالي بتسجيل 25 هدفا، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات المحلية والقارية بجانب البطولات العربية.

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في المقابل، سجل كريم بنزيما 16 هدفا، وصنع 9 أهداف أخرى بجميع البطولات.

 

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