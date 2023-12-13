الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الفايز يعزي رئيس بلدية الزرقاء

الملك يعود إلى أرض الوطن

حريق على متن باخرة في العقبة

العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من محافظة عجلون

القسام : دمرنا ناقلة جند صهيونية شرق خانيونس

بيان صادر عن الخارجية القطرية

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

جيش الاحتلال ينشر فيديو من معارك الشجاعية التي قُتل فيها 10 من جنوده أمس الثلاثاء

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

عاجل

جيش الاحتلال يعلن اصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام جنين

الأربعاء، 13-12-2023 03:28 م

بنزيما: الفوز جاء بفضل جماهيرنا

12202313101123255443758


الوكيل الإخباري - أعرب نجم اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3/0)، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني، حيث سيلاقي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

وقال بنزيما في تصريحات للناقل الرسمي "SSC": "كانت مباراة جيدة جدا وجميلة جدا، وقدمنا أداء ممتازا، وهذا بفضل جمهورنا، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال".


وعن هدفه الخامس في بطولات كأس العالم للأندية، أوضح النجم الفرنسي: "هذا إحساس جيد، وكان يمكننا أن نسجل أكثر، لكن المهم اليوم هو أنني راض بفوزنا".

وعادل بنزيما، رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ثنائي برشلونة السابق في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفا في شباك أوكلاند بالدقيقة 40 من مباراة الافتتاح.

وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202313141711829948761 (2)

أتلتيكو مدريد يصارع لاتسيو على صدارة المجموعة الخامسة

1220231312176527194231

توخيل: تين هاج لا يحتاج نصيحتي

12202313121110592288802 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12202313113346375010687

لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

12202313111151742820002

سيلتا فيجو يقر أعلى ميزانية في تاريخه

1220231310522208316016

فلومينينزي يصل السعودية.. وينتظر موقعة الاتحاد والأهلي

أخبار متعلقة
1120232373933312487859

رئيس اتحاد جدة يكشف سبب فشل تحقيق رغبته في التعاقد مع صلاح

1120231671326227007198

طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي

11202315153315846641024 (1)

جواو يكلف برشلونة 100 مليون يورو

11202315152915107490891

بروسيا دورتموند يرد على شائعات جوليان براندت

11202315152656320638579

المنتخبات الأفريقية الأكثر مشاركة في كأس العالم

11202315152334524108582

هوملز يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني