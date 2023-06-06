بنزيما: تمنيت الاعتزال في ريال مدريد.. ولكن

الوكيل الإخباري - ودع كريم بنزيما قائد ريال مدريد، جماهير الملكي، بعد إعلان رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو.



وقضى كريم بنزيما، 14 عاما في صفوف ريال مدريد، ويقترب حاليا من الانتقال لاتحاد جدة.



وقال بنزيما في حفل وداعه "من الصعب التحدث وسط كل هذه العواطف، لكن أود شكر ريال مدريد وجميع زملائي".



وتابع "كانت رحلة جيدة في حياتي، كنت محظوظا بتحقيق حلم الطفولة. لن أنسى ريال مدريد أبدا، هذا أمر مستحيل".



وأضاف "ريال مدريد أفضل ناد في التاريخ. ولكن أعتقد أن اليوم حان الوقت للرحيل واستكشاف قصة جديدة".



ونوه "كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في الريال، ولكن في بعض الأحيان تعطيك الحياة فرصة أخرى، هذا قرار صعب اتخذته مع عائلتي، ولكني لن أنسى ريال مدريد أبدا".



وواصل بنزيما "كما قلت في أول يوم لي هنا في النادي، يحيا ريال مدريد".



وأتم "إلى مدربي كارلو أنشيلوتي، لقد تعلمت منك الكثير، شكرا لك على كل شيء".

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