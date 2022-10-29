بنزيما خارج حسابات ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني غداً

الوكيل الإخباري - تغيب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن تدريبات الملكى صباح اليوم السبت، قبل مواجهة جيرونا غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".



الريال ضد جيرونا



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن بنزيما يواصل الغياب عن تدريبات الملكي صباح اليوم، بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل من إصابة الشد العضلي التي تعرض لها وأدت لغيابه عن مباراتى إشبيلية ولايبزيج فى الليجا ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.



وأضافت الصحيفة، أن غياب بنزيما عن مران الريال، يؤكد غيابه للمباراة الثالثة على التوالي عن الملكي أمام جيرونا غدًا، فى الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني.



فيما شهد مران الريال عودة الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بعدما تغيب عن الملكي أمام لايبزيج فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 28 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط.

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