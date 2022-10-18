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الثلاثاء، 18-10-2022 04:39 م

بنزيما: سأعتزل في ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - تحدث الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، عن ملامح اعتزاله للساحرة المستديرة، عقب الفوز بالكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وينتهي العقد الحالي لكريم بنزيما مع ناديه ريال مدريد في صيف عام 2023.

وقال بنزيما في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية "سأعتزل في ريال مدريد. ليس هناك أي خيار آخر بالنسبة لي".

وخلال الموسم الماضي، شارك النجم الفرنسي في 46 مباراة بمختلف المسابقات بقميص ريال مدريد، وسجل 44 هدفًا وصنع 15 آخرين.

وقاد كريم بنزيما، ريال مدريد للتتويج بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي.

كما حقق النجم الفرنسي، لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

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