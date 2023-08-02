بنزيما على دكة بدلاء اتحاد جدة أمام الشرطة

الوكيل الإخباري - أعلن مدربا الشرطة العراقي وإتحاد جدة السعودي تشكيلة فريقهما للمواجهة المصيرية التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء ، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ، التي ستقام بمدينة الطائف بالسعودية.



وجاءت خيارات المدير الفني للشرطة أحمد صلاح على النحو التالي :



حراسة المرمى : أحمد باسل



الدفاع: مناف يونس ، فيصل جاسم ، كرار عامر ، أحمد يحيى



الوسط : إدريسا نيانج ، عبد المجيد أبو بكر ، أحمد فرحان ، فهد اليوسف.



الهجوم : علاء عبد الزهرة ، محمود المواس.



وبالجهة المقابلة، سيعول مدرب إتحاد جدة نونو سانتو في بداية هذه المباراة على تشكيلة من البدلاء، في ظل إراحة نجوم الفريق وأبرزهم كريم بنزيما وكانتي وجوتا ، بعد التأهل المبكر للدور ربع النهائي ، وضم التشكيل الأساسي العناصر التالية:



حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.



الدفاع : زكريا هوساوي، مد الله العليان،أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي.



الوسط : مهند الشنقيطي، سلطان الفرحان،عوض الناشري ، صالح العمري.



الهجوم : مروان الصحفي، هارون كمارا.

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