بنزيما على دكة بدلاء اتحاد جدة أمام الشرطة

الوكيل الإخباري - أعلن مدربا الشرطة العراقي وإتحاد جدة السعودي تشكيلة فريقهما للمواجهة المصيرية التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء ، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ، التي ستقام بمدينة الطائف بالسعودية.
وجاءت خيارات المدير الفني للشرطة أحمد صلاح على النحو التالي :
حراسة المرمى : أحمد باسل
الدفاع: مناف يونس ، فيصل جاسم ، كرار عامر ، أحمد يحيى
الوسط : إدريسا نيانج ، عبد المجيد أبو بكر ، أحمد فرحان ، فهد اليوسف.
الهجوم : علاء عبد الزهرة ، محمود المواس.
وبالجهة المقابلة، سيعول مدرب إتحاد جدة نونو سانتو في بداية هذه المباراة على تشكيلة من البدلاء، في ظل إراحة نجوم الفريق وأبرزهم كريم بنزيما وكانتي وجوتا ، بعد التأهل المبكر للدور ربع النهائي ، وضم التشكيل الأساسي العناصر التالية:
حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.
الدفاع : زكريا هوساوي، مد الله العليان،أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي.
الوسط : مهند الشنقيطي، سلطان الفرحان،عوض الناشري ، صالح العمري.
الهجوم : مروان الصحفي، هارون كمارا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة