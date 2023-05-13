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السبت، 13-05-2023 03:06 م

بنزيما على رأس 4 غيابات لريال مدريد أمام خيتافي

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الوكيل الإخباري -  أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة خيتافي، المقرر لها مساء اليوم السبت، في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات كارلو أنشيلوتي، غياب ديفيد ألابا وكريم بنزيما ورودريجو جويس وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: 

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز

الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر ميندي

الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: هازارد - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة، أما خيتافي يستقر في المركز 18 برصيد 34 نقطة.

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