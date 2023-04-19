بنزيما غاضب من أنشيلوتي

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن الفرنسي كريم بنزيما غاضب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



ولم يكمل بنزيما مواجهة تشيلسي، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار أنشيلوتي بتغييره.



وتعرض المهاجم الفرنسي لضربة في قدمه اليسرى خلال الشوط الأول، وبرر أنشيلوتي تغييره بالقول إنه (بنزيما) كان يعانى من الألم.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بنزيما كان معترضا على قرار أنشيلوتي، وغادر الملعب منزعجا، وأظهر ذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.



وأضافت الصحيفة أن بنزيما لا يفهم سر التغيير، خاصة بعدما أكد لأنشيلوتي أنه بخير قبل تغييره.



وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 4-0، في مجموع المباراتين.

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