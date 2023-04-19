الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا

الإفطار على سيجارة.. أسرع طريقة للإصابة بأمراض مميتة

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

الأربعاء، 19-04-2023 02:58 م

بنزيما غاضب من أنشيلوتي

420231914415978973512


الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن الفرنسي كريم بنزيما غاضب من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولم يكمل بنزيما مواجهة تشيلسي، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار أنشيلوتي بتغييره.

وتعرض المهاجم الفرنسي لضربة في قدمه اليسرى خلال الشوط الأول، وبرر أنشيلوتي تغييره بالقول إنه (بنزيما) كان يعانى من الألم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بنزيما كان معترضا على قرار أنشيلوتي، وغادر الملعب منزعجا، وأظهر ذلك خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأضافت الصحيفة أن بنزيما لا يفهم سر التغيير، خاصة بعدما أكد لأنشيلوتي أنه بخير قبل تغييره.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 4-0، في مجموع المباراتين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202319123516320460206

كبوة النصر تنعش آمال الشباب في اللقب

4202319134634859361009

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي

4202319104226699496001

برشلونة يدبر لاستعادة ميسي على طريقة NBA

420231911368577067537

تضحية كبيرة مفتاح عودة ميسي لبرشلونة

4202319113316758383807

رقم قياسي في انتظار هالاند أمام بايرن ميونخ

أخبار متعلقة
420231812293403297351

التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وريال مدريد

420231211306995446680

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

42023692216657172353

انشيلوتي : قدمنا مباراة مثالية امام برشلونة

320232911154108416367

إصابة كورتوا تُبعده عن 3 مباريات مصيرية لمدريد

320232820306232283222

دي يونج يفجر أزمة لتشافي قبل الكلاسيكو

3202325115634817521683

أهم المباريات القوية خلال شهر رمضان