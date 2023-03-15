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الأربعاء، 15-03-2023 04:31 م

بنزيما وصلاح في واجهة التشكيل المتوقع للريال وليفربول

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الوكيل الإخباري - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.


وفاز ريال مدريد ذهابًا في آنفيلد، بنتيجة 5-2.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نتيجة الذهاب لن تدفع أنشيلوتي لإراحة عناصره الأساسية.

وسيستعيد ريال مدريد جهود نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي سيجاور البرازيلي فينيسيوس جونيور في الهجوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

ريال مدريد: كورتوا - ناتشو - روديجر - ميليتاو - كارفاخال - كامافينجا - كروس - مودريتش - فالفيردي - فينيسيوس - بنزيما.

ليفربول: أليسون - روبرتسون - كوناتي - فان دايك - أرنولد - فابينيو - ميلنر - إيليوت - نونيز - جاكبو - صلاح.

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