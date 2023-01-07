بنزيما يتصدر التشكيل المرتقب لريال مدريد أمام فياريال

الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد مضيفه فياريال، مساء اليوم السبت على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة فياريال غياب الثلاثي "كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز"، بسبب الإصابة.



في المقابل، استعاد الريال 7 لاعبين غابوا عن مواجهة كأس إسبانيا أمام كاسيرينيو للراحة، وهم "كورتوا، ميندي، ألابا، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما".



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتوقع أن يدخل الفريق الملكي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي.



الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس.





الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السابع ب24 نقطة

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