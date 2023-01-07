السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر من تداول صور لإصدارات جديدة للعملة

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

السبت، 07-01-2023 03:39 م

بنزيما يتصدر التشكيل المرتقب لريال مدريد أمام فياريال

120237134839929413244


الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد مضيفه فياريال، مساء اليوم السبت على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الميرينجي لمباراة فياريال غياب الثلاثي "كارفاخال وأودريوزولا وماريانو دياز"، بسبب الإصابة.

في المقابل، استعاد الريال 7 لاعبين غابوا عن مواجهة كأس إسبانيا أمام كاسيرينيو للراحة، وهم "كورتوا، ميندي، ألابا، كروس، مودريتش، فينيسيوس، بنزيما".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتوقع أن يدخل الفريق الملكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس.


الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السابع ب24 نقطة 

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120237161252133027058

قرعة صعبة للريال وسهلة لبرشلونة بثمن نهائي كأس الملك

12023713050700392011

النصر يهيمن على أرقام الدوري السعودي

120237132017345794263

رونالدو يخوض أول مباراة مع النصر السعودي في هذا الموعد

12023713315781043845 (1)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

12023795414122124837

خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

12023791352799069784

شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر العالمي

أخبار متعلقة
12023282853226406982

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي

12202229105633223602892

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 15

1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو

1220222410033851716227 (1)

قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لعمالقة الليغا

12202222142717233212640

التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا