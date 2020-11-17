الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي تعلن عن خصومات وامتيازات و برامج جديدة

توضيح صادر عن البنك المركزي الاردني

سائقة تثير جلبة بعمان - صورة

الحكومة تبحث تأجيل الأقساط البنكية المترتبة على المواطنين

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

حمولة زائدة تؤرق ركاب خوفا من كورونا في عمان

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020




الثلاثاء، 17-11-2020 02:12 م

بنزيما يثير قلق ريال مدريد.. قبل موقعة فياريال

18825518_303


الوكيل الإخباري _ يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة منافسه فياريال، السبت المقبل، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعيش أوقاتًا صعبة تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، حيث يحقق نتائج سلبية، غير مقبولة، آخرها عندما تعرض إلى هزيمة ثقيلة على يد فالنسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الماضية من الليجا.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، المقربة من البيت المدريدي، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أثار قلق مواطنه زين الدين زيدان، بالغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، مساء امس الإثنين.

بنزيما تدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية، حيث تثار بشأن مشاركته ضد فياريال الشكوك، بعد أن عانى من إصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة فالنسيا الأخيرة.

ومن المنتظر أن يضطر زيدان إلى إشراك الصربي لوكا يوفيتش أساسيًا ضد الغواصات الصفراء، مع إمكانية ظهور ماريانو دياز منذ البداية.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد-النني

هكذا علّق والد محمد النني على إصابة نجله بكورونا

2b3645f3d9901d04be4a581dd5d07d8f

الكشف عن سر بقاء خربين في الهلال

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1046525762_0_0_1392_754_1000x541_80_0_0_6f8f37489955b935fe04945d578048b5

بالفيديو .. لقطات طريفة لـ محمد صلاح من داخل الحجر الصحي

2020_11_10_21_42_0_199

أزمة جديدة تهز ليفربول.. إصابة أحد أهم ركائز الفريق

أخبار متعلقة
كيليان-مبابي

مبلغ خيالي.. ريال مدريد يكشف عن خطة خطف مبابي من باريس سان جيرمان

ramos00-1200x675

الشرينغيتو: بنسبة 80% سيرجيو راموس سيغادر ريال مدريد

124-200150-marcelo-birthday-firefighter-son-real_700x400

زيدان يقرر .. مارسيلو خارج أسوار ريال مدريد

5d70f897c5a4b05cf0c4af1f_default

أنباء مطمئنة لريال مدريد بشأن إصابة كريم بنزيما

germany-only-casemiro-eden-hazard-real-madrid_z6ieg27so0ct127x8gcyezs06

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

برشلونة-مُهدد-بالإفلاس

بعد استقالة بارتوميو.. أزمة جديدة داخل برشلونة