بنزيما يثير قلق ريال مدريد.. قبل موقعة فياريال

الوكيل الإخباري _ يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة منافسه فياريال، السبت المقبل، في مباراة تقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



ونادي العاصمة الإسبانية مدريد يعيش أوقاتًا صعبة تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، حيث يحقق نتائج سلبية، غير مقبولة، آخرها عندما تعرض إلى هزيمة ثقيلة على يد فالنسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الماضية من الليجا.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية، المقربة من البيت المدريدي، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أثار قلق مواطنه زين الدين زيدان، بالغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، مساء امس الإثنين.



بنزيما تدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية، حيث تثار بشأن مشاركته ضد فياريال الشكوك، بعد أن عانى من إصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة فالنسيا الأخيرة.



ومن المنتظر أن يضطر زيدان إلى إشراك الصربي لوكا يوفيتش أساسيًا ضد الغواصات الصفراء، مع إمكانية ظهور ماريانو دياز منذ البداية.





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المصدر : ملاعب



