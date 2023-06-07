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الأربعاء، 07-06-2023 02:14 م

بنزيما يجدد كابوس حجازي.. فما علاقة محمد صلاح؟

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الوكيل الإخباري - تتصدر صفقة انتقال الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق إلى نادي الاتحاد السعودي المشهد في الأوساط الكروية العالمية.


ودعم الاتحاد بطل دوري "روشن" السعودي صفوفه بخدمات كريم بنزيما لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2026.

وسيحصل بنزيما على امتيازات بالجملة بتوقيعه للاتحاد من جانب إدارة النادي، لكن هذه الامتيازات قد تؤثر على أحد نجوم الفريق: قائد الفريق أحمد حجازي.

امتيازات بنزيما

رغم أن إدارة الاتحاد لم تعلن عن امتيازات تخص صفقة بنزيما، لكن المتابعين تحدثوا عن حصول النجم الفرنسي على شارة القيادة.

ويدلل المتابعون على هذه الخطوة بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على شارة قيادة النصر بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأصفر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن الاتحاد حصول بنزيما على القميص رقم 9 (الخاص بالمغربي عبد الرزاق حمدالله) في الموسم المقبل كما أنه على الأرجح سيحصل على الشارة وهو ما سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة.

يبدو أن القرار المنتظر بمنح الشارة إلى بنزيما سيلحق الضرر بالنجم المصري أحمد حجازي الذي تقلد شارة الاتحاد في الموسم الماضي.

وسيكون حجازي مضطرا للتخلي عن شارة القيادة إلى بنزيما وهو أمر وارد بقوة خاصة مع خبرات النجم الفرنسي وتاريخه العريض وقيمة الصفقة.

وانضم حجازي إلى الاتحاد في صيف 2021 قادما من وست بروميتش الإنجليزي وساهم منذ ارتدائه قميص العميد في تحقيق لقب الدوري السعودي بجانب كأس السوبر المحلي.

سيناريو صلاح

اللافت أن حجازي عاش نفس أجواء هذا السيناريو من قبل، وكان ذلك مع منتخب مصر لصالح زميله وأحد أصدقائه المقربين محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان حجازي صاحب الأولوية في الحصول على الشارة بالنسبة لصلاح لأنه أكبر سنا بأشهر قليلة عن نجم ليفربول.

وحصل حجازي على شارة منتخب مصر بالفعل في وجود صلاح في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم 25 مارس/آذار 2021.

ولكن مع قرار حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بتغيير قواعد الحصول على شارة القيادة ، تخلى حجازي عن شارة القيادة لصالح محمد صلاح.

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