بنزيما يحتفل بفوزه بالكرة الذهبية بقيادته ريال مدريد لتحقيق انتصار جديد

الوكيل الإخباري - احتفل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بفوزه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بقيادته ريال مدريد للفوز على مضيفه إلتشي 3-0، يوم الأربعاء، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.



وسجل بنزيما الذي شارك أساسيا بعد يومين من فوزه بجائزة الكرة الذهبية، الهدف الثاني لفريقه بعد لعبة ساحرة مع البرازيلي رودريغو، أنهاها بتسديدة أرضية إلى يسار الحارس إدغار باديا (في الدقيقة 75)، في خامس أهدافه هذا الموسم في الدوري خلال 7 مباريات بعد عودته من الإصابة.



إلا أن الحظ لم يكن إلى جانب بنزيما، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد "الفار" هدفين سجلهما، بداعي التسلل في الدقيقتين 6 و60.



وكان لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي المتألق في الفترة الأخيرة، افتتح التسجيل للريال بعد تسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تحولت إلى الأوروغوياني عند حافة منطقة الجزاء، أطلقها صاروخية بالقدم اليسرى في الشباك، في الدقيقة 11.



وقبل صافرة النهاية، أضاف ماركو أسينسيو، الهدف الثالث للريال، بعد تمريرة حاسمة لرودريغو (الدقيقة 89).



وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز الـ20 الأخير.

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