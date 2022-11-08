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الثلاثاء، 08-11-2022 04:28 م

بنزيما يحصد جائزة جديدة في الليجا .. صورة

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الوكيل الإخباري - حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على جائزة جديدة في الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع تويتر، صورة كريم بنزيما، أثناء استلام الجائزة، وكتب عليها "بنزيما يحصل على جائزة أفضل لاعب في الليجا خلال موسم 2021-2022، والمقدمة من اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا".

يذكر أن كريم بنزيما حصل أيضا على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأحرز المهاجم الفرنسي 27 هدفا في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وذلك خلال 32 مباراة، كما أنه قدم 12 تمريرة حاسمة.

وسجل كريم بنزيما هذا الموسم 6 أهداف فقط مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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