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الإثنين، 16-01-2023 01:24 م

بنزيما يسجل هدفه رقم 400.. وريال مدريد يحسم مصيره

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الوكيل الإخباري -  تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما، من تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة 1-3 التي أقيمت أمس الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وبهذا الهدف، فإن المهاجم الفرنسي قد وصل لهدفه رقم 400 في مسيرته مع الساحرة المستديرة منذ بدايتها.

حيث أن بنزيما نجح في تسجيل 334 هدفا بقميص للميرينغي، بالإضافة إلى 66 هدفا سجلها مع فريقه السابق ليون الفرنسي.

وذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن ريال مدريد قرر تمديد عقد نجه الفرنسي بنزيما حتى 2024.

وأوضح الراديو على موقعه الرسمي أن كريم بنزيما اتفق مع "الملكي" على استمراره مع الفريق حتى يونيو 2024، مشيرة إلى أنه عقب اعتزاله اللعب الدولي مع فرنسا يرغب في مواصلة مشواره والاعتزال بقميص ريال مدريد.

وأضاف أن اللاعب البالغ 35 عاما ينتهي عقده في يونيو المقبل، إذ يلعب في صفوف الفريق منذ 2009، ولا يرى النجم الفرنسي نفسه مع أي فريق آخر غير الريال.

وأشارت إلى أن بنزيما رفض التعليق على مسألة تجديد عقده قبل خوض مباراة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في الرياض بالسعودية الأحد، موضحة أنه الفترة المقبلة قد تشهد الإعلان عن تمديد العقد.

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