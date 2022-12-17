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السبت، 17-12-2022 11:09 ص

بنزيما يشعل الجدل حول نهائي المونديال برسالة غامضة

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الوكيل الإخباري -  أثار كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، ضجة كبيرة بشأن إمكانية ظهوره في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقررة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، الأحد المقبل.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد تكهنت بأن بنزيما سيكون حاضرًا في ملعب لوسيل، بجوار زملائه في منتخب فرنسا، حيث لا يزال مقيدًا في قائمة الديوك.

لكن ديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، كان حادا مع وسائل الإعلام في هذا الموضوع، بقوله: "الاستفسار عن إمكانية حضور بنزيما سؤال سخيف لن أجيب عليه.. أفضل الانتقال للسؤال التالي".

ومن جانبه، أشعل بنزيما الجدل برسالة غامضة عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "أنا لست مهتمًا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذه الرسالة المفخخة تثير علامات الاستفهام، عما إذا كان بنزيما يقصد حضوره لنهائي كأس العالم أم يشير لموضوع آخر، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

وكان بنزيما قد غادر معسكر منتخب فرنسا، قبل يومين من مباراة الديوك الأولى في كأس العالم 2022 ضد أستراليا، بسبب إصابة عضلية، لكنه تعافى منها مؤخرا بعد علاج دام 3 أسابيع، وشارك في مباراة ودية مع فريقه ريال مدريد، أمس الخميس.

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