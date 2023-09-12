بنزيما يغيب عن تدريبات الاتحاد

الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي، غاب عن الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس الإثنين، استعدادا لاستئناف منافسات الموسم.



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادرها لم تحصل على معلومات مؤكدة عن سبب غياب بنزيما عن التدريبات.



واستأنف الاتحاد تدريباته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين من قبل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خلال فترة التوقف الدولي.





ولم يقتصر الغياب عن مران الاتحاد على النجم الفرنسي فقط، بل غاب أيضا زميله عبد الرحمن العبود الذي اكتفى بأداء حصة صباحية دون المشاركة في التدريبات الجماعية المسائية.



ويستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الأخدود بعد غد الخميس في المرحلة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.



ويتطلع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، خلال آخر حصتين تدريبيتين قبل المباراة، للوصول إلى التشكيل الأمثل الذي سيواجه الأخدود، في ظل تأكد غياب مواطنه جوتا والبرازيلي كورنادو بداعي الإصابة.



ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، حيث تلقى هزيمة وحيدة على أرضه أمام الهلال.

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