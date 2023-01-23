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الإثنين، 23-01-2023 03:06 م

بنزيما يقترب خطوة من تاج رونالدو في ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - قاد كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لفوزٍ مُثير على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما الهدف الأول في المُباراة التي استضافها ملعب سان ماميس في الدقيقة 24 من اللقاء.

وجاء هدف بنزيما بعد لقطة فنية رائعة أظهر فيها قدراته بعد لمسة شديدة الدقة داخل منطقة الجزاء.

ورفع بنزيما رصيد أهدافه مع ريال مدريد في الدوري الإسباني عبر مسيرته للهدف رقم 228، ليرتقي للمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للميرنجي في الليجا مُعادلاً رقم الأسطورة راؤول.

ويبقى الهداف التاريخي لريال مدريد في المُسابقة الإسبانية هو الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي نجح خلال فترة لعبه بقميص الملكي في تسجيل 311 هدفاً في الليجا.

وبالتأكيد يُعول جمهور ريال مدريد كثيراً على بنزيما للمُساعدة في تحسين أداء الفريق خلال المُباريات المُقبلة في الليجا.

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