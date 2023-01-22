بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بيلباو

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يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.وشهدت اختيارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمباراة اليوم، غياب كل من: "داني كارفاخال، دافيد ألابا، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وإيدين هازارد".ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.الدفاع: ناتشو - ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.الوسط: داني سيبايوس - توني كروس - لوكا مودريتش.الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.يذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.