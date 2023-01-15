بنزيما يكشف سبب عدم أخذه صورة مع رونالدو في السعودية

الوكيل الإخباري - تحدث المهاجم كريم بنزيما، عن لقاء فريقه ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، كما تطرق لزيارة نجم الريال السابق كريستيانو رونالدو لتدريبات الفريق الملكي.

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وقال بنزيما في مؤتمر صحفي : "إنها ليست مجرد مباراة، لكنها تعني الكثير، فالفوز بها يمنحنا لقبا جديدا".



وأضاف المهاجم الفرنسي: "سنخوض مباراة صعبة، لكن في عقولنا يجب أن نكون مستعدين للفوز بها".



وزاد: "إنها مباراة مهمة للغاية، برشلونة فريق رائع كما هو الحال دائما، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا".



وعن مدى جاهزيته للمباراة، علق بنزيما: "لقد عدت من الإصابة، ومن الواضح أنني قمت بعمل جيد للعودة إلى أفضل مستوياتي، وأنا سعيد للغاية، أتمنى أن أستمر في مساعدة زملائي".



كما تحدث بنزيما عن علاقته بزميله السابق رونالدو الذي يلعب حاليا في نادي النصر السعودي وقام أمس بزيارة مقر تدريبات ريال مدريد في الرياض والتقط صورا تذكارية مع مجموعة من لاعبي الفريق الملكي ولم يكن بينهم بنزيما.



وعن عدم التقاط صورة مع زميله السابق، قال بنزيما: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته".



وأضاف بنزيما: "في الحقيقة أنني لم أر كريستيانو، الصور هذه يمكن نشرها على إنستغرام أو مواقع التواصل ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغدا إذا رأيته سأتحدث معه".

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