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الخميس، 16-03-2023 03:11 م

بنزيما يلاحق رونالدو وميسي في قائمة الأساطير

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الوكيل الإخباري - لعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، دور البطل في فوز فريقه 1-0 خلال مواجهة ليفربول، مساء الأربعاء، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو".

وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما وصل لهدفه رقم 33 في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

وأصبح بنزيما ثالث الهدافين التاريخيين للأدوار الإقصائية، خلف ليونيل ميسي (49 هدفا)، وكريستيانو رونالدو المتصدر (67 هدفا).

وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.

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وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).

 

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