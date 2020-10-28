بنزيما ينضم لقائمة عظماء دوري الأبطال

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تجنب ريال مدريد تلقي هزيمة قاسية، وذلك بتحويله تخلفه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 0-2 إلى تعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.وتمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من تسجيل هدف تقليص الفارق للريال في الدقيقة 87، قبل أن يحرز البرازيلي كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 90.وبفضل هدفه في شباك مونشنغلادباخ، بات بنزيما اللاعب الرابع فقط في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي ينجح في تسجيل أهداف ضد 30 فريقا مختلفا، بعد النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس.وأصبح موقف ريال مدريد صعبا في المجموعة الثانية في دوري الأبطال، إذ يحتل المرتبة الأخيرة بنقطة يتيمة، وسيخوض مواجهتين قويتين في الجولتين المقبلتين ضد إنتر ميلان ذهابا وإيابا.