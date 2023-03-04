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السبت، 04-03-2023 03:45 م

بنزيما يورط فينيسيوس.. عرض عربي وراء الأزمة

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الوكيل الإخباري - دخل ريال مدريد في حالة مقلقة عقب خسارة الكلاسيكو (0-1)، الخميس الماضي، بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الميرينجي وصل لحالة مقلقة خلال الكلاسيكو، نتج عنها عدم تسديد أي كرة على مرمى البلوجرانا طوال المباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن الكلاسيكو الأخير أكد مخاوف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي طالب بضم بمهاجم جديد خلال الأشهر الماضية، كضمانة إلى جانب كريم بنزيما الذي يعاني من قلة التركيز.

وأوضحت أن بنزيما الحالي ليس نفس نسخة الموسم الماضي، حيث إنه سجل 18 هدفًا فقط، منها 6 من ركلات جزاء، لافتة إلى أن الأمر لا يعتمد على الأهداف فقط، لكن أيضًا من خلال البيانات الأخرى التي يحللها الجهاز الفني للمهاجم الفرنسي عقب كل مباراة وجلسة تدريب.

وذكرت أن حالة التشتت التي يعاني منها المهاجم الفرنسي لها أضرارها الجانبية على الفريق، مشيرة إلى أن زميله فينيسيوس جونيور أكثر من يدفع الثمن، لأن المدافعين باتوا يركزون أكثر مع الجناح البرازيلي مقارنة ببنزيما.

وقالت الشبكة الإسبانية إن في الكثير من الحالات يكون فينيسيوس في مواجهة مع لاعبين أو 3 من المنافس، ما يقلل كثيرًا من فاعليته.

وأضافت: "المشكلة الأساسية مع بنزيما الآن أن لا أحد يعرف ما يدور في رأسه.. قبل مغادرته مونديال قطر اتفق على التجديد حتى 2024، لأن هناك بندًا في عقده يمنحه هذا الحق إذا فاز بالكرة الذهبية، لكن العروض التي تأتي من المنطقة العربية جعلته في حالة شك أكثر".

وأردفت: "استمرار بنزيما مع ريال مدريد حتى عام 2024 ليس عائقًا، لأن اللاعب لديه اتفاق بالفعل مع النادي الملكي، لكن إذا قرر المهاجم الفرنسي أن وقته في البرنابيو قد انتهى هذا الموسم، فإن قادة الميرنجي لن يدخلوا معه في أي مشكلة بشأن الاتفاق السابق".

واختتمت: "يتوقع مديرو ريال مدريد أن يستمر بنزيما مع الميرنجي لموسم إضافي، قبل أن يتحرك النادي في 2024 لضم كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند".

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