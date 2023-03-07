بنفيكا يستضيف كلوب بروج لخطف بطاقة ربع نهائي أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق بنفيكا البرتغالي نظيره كلوب بروج البرتغالي في تمام الساعة 11:00 مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "النور"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقترب الفريق البرتغالي من التأهل بعدما حسم مباراة الذهاب خارج أرضه بثنائية نظيفة.



ويتمتع الفريق البرتغالي بموقف قوي؛ خاصة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب، وأصبح بحاجة للخروج بنتيجة التعادل في هذه المواجهة؛ ليضمن مقعدًا له في الدور الربع نهائي، وكذلك في حال هزيمته أيضًا بنتيجة هدف دون رد.



وعلى الجانب الآخر؛ لن يكون أمام الفريق البلجيكي أية حلول نهائيًا؛ سوى تحقيق الفوز في هذه المباراة؛ بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد على الأقل، أما في حال تَعادله أو هزيمته؛ فإنه سوف يودع المنافسات من البطولة بصورة رسمية.



ولم يلتقي الفريقان مع بعضهما البعض من قبل سوى في مباراة الذهاب فقط، وتعد هذه المواجهة هي الثانية التي تجمع بينهما.



كلوب بروج البلجيكي نجح في التأهل وصيف المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بورتو وقتها، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 7 أهداف وتلقي 4.



بينما تأهل بنفيكا البرتغالي لدور الـ16 بعد تصدر ترتيب الثامنة برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الفرنسي حيث استطاع الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 7.

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