بني ياسين : ودية إسبانيا خطوة في الاتجاه الصحيح

الوكيل الإخباري - قال أنس بني ياسين قائد منتخب الأردن، إن مواجهة إسبانيا وديا قبل انطلاق مونديال قطر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح لكرة القدم الأردنية.

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وأضاف بني ياسين في تصريحات تلفزيونية لقناة الأردن: "كل لاعب يطمح بالمشاركة في مباراة يكون طرفها منتخب عالمي، وبكل تأكيد مواجهة إسبانيا مفيدة، لأن اللعب مع منتخبات كبيرة يعود بالفائدة الفنية على اللاعبين".



وأوضح: "الحمد لله الظفر بالبطولة الودية له فائدة معنوية، وسجلنا فوزين مهمين على سوريا وعمان".



وأردف: "منتخب عمان يمتلك الإمكانات، حيث يلعب كرة قدم حقيقية ويمتاز لاعبوه بالسرعة ويتقن اللعب في المساحات الضيقة".



ولفت بني ياسين إلى أن منتخب النشامى لم يجد الحلول الهجومية بالشوط الأول، لكنه وجدها في الشوط الثاني، وأحرز هدف الفوز من ضربة جزاء.



وأتم: "هناك تفاوت في الجاهزية البدنية للاعبي منتخب الأردن نظرا للتفاوت الزمني في بطولات الدوري للاعبين المحترفين في الخارج والمحليين".

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