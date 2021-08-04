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الأربعاء، 04-08-2021 03:24 م

بهاء عبد الرحمن يعلن نهاية حكايته رفقة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أكد نجم المنتخب الوطني بهاء عبد الرحمن أنه وافق مسبقا على عرض "شبه مجاني" من النادي الفيصلي للعودة للفريق، ورغم تواصل أغلب الأندية معه إلا أنه منح الأولوية لناديه، كاشفا عن وصوله لنهاية الطريق مع الفيصلي بعد تراجع الأزرق عن قرار التعاقد معه.
 

وتابع عبد الرحمن خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : " أحترم الفيصلي وقراره، تواصلت مع المدير الفني السوري حسام السيد، وأخبرته أنني لا أمانع الجلوس بديلا، بالطبع احترم قراره وهو إنسان رائع وطيب".

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واختتم نجم أندية التعاون، أحد، نجران والأهلي السعوديين، قطر القطري، النصر الكويتي وذات راس السابق: " أوجه رسالة للجماهير "تزعلوش مني" الفيصلي بيتي وأنتم أصحاب الفضل على بهاء عبد الرحمن، توقفت الحكاية عند الـ "19" عام" وكنت أتمنى أن تستمر، أدعو الله أن تفوزوا بلقب الدوري وسأكون الداعم لكم داخليا وخارجيا".

 




 

 


 

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