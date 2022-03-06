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الأحد، 06-03-2022 12:54 م

بهاء ويزن العرب يخوضان مباراتهما الأولى ،، وهداف دورينا يسجل في ماليزيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
خاض الثنائي الأردني بهاء عبد الرحمن ويزن العرب مبارتهما الأولى بالدوري الماليزي، رفقة فريقهما الجديد سيلانغور والذي انتقلا إليها بداية الموسم الحالي .اضافة اعلان



 

وجمعت المباراة فريق سيلانغور بفريق كوالالمبور " بطل الكأس " وانتهت بالتعادل بنتيجة 3/3، علما أن الثنائي الأردني شارك أساسيا بالمباراة .

 



ولحساب الجولة الإفتتاحية أيضا قاد الهداف السابق لدوري المحترفين، لاعب السلط رونالد وانجا فريقه الجديد كيداه دارول عمان للفوز على سيلانغور يونايتد بتسجيله هدف المباراة الوحيد .


يذكر أن الثنائي من أبرز نجوم المنتخب الوطني بالوقت الحالي، وسبق لهما تمثيل نخبة الأندية الأردنية؛ حيث لعب بهاء عبد الرحمن لفرق الفيصلي، ذات راس وسحاب بالإضافة للعديد من الفرق الخليجية، فيما مثل العرب فريقي الوحدات والجزيرة.

 




 

 


 

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