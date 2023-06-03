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السبت، 03-06-2023 11:00 ص

بهدف قاتل.. الوحدات يتوج ببطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري -  توج نادي الوحدات بلقب بطولة القدس والكرامة، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره جبل المكبر بـهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب فيصل الحسيني في مدينة القدس المحتلة.

سجل هدف جبل المكبر الأول اللاعب محمد امين في الدقيقة الـ 40.

وعادل النتيجة للوحدات اللاعب محمود شوكت من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

واستطاع اللاعب دانيال عفانة من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 89 ليتوج المارد الأخضر بالبطولة.

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