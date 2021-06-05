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السبت، 05-06-2021 05:14 م

بوجبا يُبرز نقطة قوة فرنسا في يورو 2020

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الوكيل الاخباري - تحدث لاعب الوسط المرموق بول بوجبا عن استعدادات منتخب فرنسا لنهائيات يورو 2020 ، وقيمة عودة كريم بنزيما إلى قائمة منتخب الديوك .

بدأ فريق ديدييه ديشان بالفعل استعدادته لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 بفوز كبير بثلاثة أهداف نظيفة على حساب ويلز وهي المباراة التي سجل بها مبابي وجريزمان وديمبلي .

عاد بنزيما بعد غياب طويل دام لأكثر من 5 سنوات لمنتخب فرنسا وقد عزز بوجبا من قيمة عودة نجم ريال مدريد وكشف عن علاقته معه .

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قال بوجبا : “لطالما كانت علاقتي جيدة معه كثيراً ما التقينا خلال العطلات الموسمية ورأينا بعضنا البعض وعلى أرض الملعب أحاول التكيف معه ”.

 

استطرد : “ نحاول أن نجد بعضنا البعض على أرض الملعب بصورة أفضل ، عليّ أن أكون منتبهاً لتحركاته مع وجود جريزمان وكيليان مبابي نحتاج لأن نبرز صفات كل واحد فينا بالشكل الجيد ”.

واصل : “من الرائع أن يتواجد في فرنسا هذا الكم من اللاعبين أصحاب المستوى الكبير ، لاعبين من الطراز العالمي ، ولكننا نحتاج أن نتفاهم على أرض الملعب ، سأحاول أن أقدم لهم المساعدة الوتمريرات ..سيكون ذلك رائعاً ”.

ملاعب

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