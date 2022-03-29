بوغبا إلى يوفنتوس ،، الصفقة تطبخ على نار هادئة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكدت العديد من المصادر الصحفية العالمية نية يوفنتوس الإيطالي للدخول بمفاوضات جادة لاستعادة نجمه الفرنسي السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي .وكشفت التقارير أن الصفقة ستكون لتعويض رحيل الإرجنتيني باولو ديبالا ومن قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما سيترك فراغا كبيرا في غرفة ملابس اليوفي الطامح للعودة لمكانته الطبيعية في أوروبا .ورغم نجاح الفرنسي البالغ 29 عاما مع منتخب بلاده، حيث توج معه بكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية، إلا أنه لم يقدم المطلوب منه في مانشستر، كما أن الفريق الإيطالي يمر بحالة عدم استقرار ويحتاج لضخ دماء جديدة بالفريق .