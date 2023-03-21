بوفون يهاجم إدارة باريس

الوكيل الإخباري - هاجم الحارس جيانلويجي بوفون، إدارة باريس سان جيرمان، بعد 4 أعوام من رحيله عن الفريق الفرنسي.



وقال بوفون في تصريحات أبرزتها شبكة RMC "تجربتي في باريس، هي الأفضل في مسيرتي، رحيلي عنه ربما كان أكبر خطأ في مشواري".



وتابع "لقد تحدث معي مسئولو باريس وأبدوا سعادتهم بتواجدي مع الفريق، لكنهم أخبروني بعدم اللعب أساسيا في دوري الأبطال لصالح ألفونس أريولا".



وأضاف "رأيت أن ما حدث معي بمثابة ظلم كبير، كانت مسألة احترام، فكيف يتم إبلاغي في مارس/آذار بأنني لن أكون أساسيا في الموسم المقبل، ما حدث ليس له علاقة بالرياضة".



وأشار بوفون إلى أن مسيرته لموسم واحد في 2018-2019 بقميص باريس، كانت تجربة رائعة، حيث اندمج سريعا مع المجتمع بعد شهرين، وأجاد تحدث الفرنسية، وكان يزور المعالم السياحية في يوم إجازته.



ونوه "كنت سعيدا داخل وخارج الملعب، وحتى الآن يسألني أولادي عن سبب مغادرتنا لباريس".



ووصف بوفون، خروج باريس أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2019، بأنها أكبر خيبة أمل في مسيرته.



وأتم "كنا فريقا عملاقا، وأقوى كثيرا من الآخرين، ولكن حطمنا كل شيء وخسرنا أمام يونايتد، الذي خاض لقاء الإياب بفريق من الشباب باستثناء الثلاثي دي خيا وراشفورد ولوكاكو".

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة