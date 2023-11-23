الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله لدهس أحد رقباء السير

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

القسام تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

قطر: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

عاجل

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

الخميس، 23-11-2023 04:53 م

بوكا جونيورز يودع كأس الأرجنتين

112023231666976481402


الوكيل الإخباري -  ودع بوكا جونيورز اليوم الخميس، بطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم بسقوطه أمام إستوديانتيس 2-3 في الدور نصف النهائي، في مباراة أقيمت على إستاد ماريو ألبرتو كيمبيس.

استهل لاعب ليغانيس السابق، جيدو كاريو، التسجيل لإستوديانتيس بعد انطلاق المباراة بثلاث دقائق، وبعدها تعرض مدافع بوكا، الأوروغوياني مارسيلو ساراتشي للطرد (ق15).

وعكس التوقعات نجح بوكا في قلب النتيجة بهدفين لميغيل ميرينتيل (ق29 وق43).

لكن مع انطلاق الشوط الثاني نجح المهاجم البديل، ماورو بوسيلي، في إدراك التعادل لإستوديانتيس (ق46)، قبل أن ينجح نفس اللاعب في تسجيل هدف الفوز (ق63) والإطاحة ببوكا من البطولة.

ويحتاج بوكا، وصيف بطل كأس ليبرتادوريس لهذا العام، إلى معجزة من أجل بلوغ نسخة العام القادم، حيث يتعين عليه الفوز في مباراته الأخيرة بكأس الدوري أمام جودي كروز، وانتظار خسارة كل من سان لورنزو، روساريو سنترال وإستوديانتيس نفسه في مباراتهم القادمة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232316851731257503

الدوري الإنجليزي يشن حملة شرسة ضد المدربين

11202323161336410031106

برشلونة في مأزق بسبب تير شتيغن

1120232394519644167033 (1)

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

1120232385430839500634

نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

1120232384134718614482

8 ملايين وإطلاق نار.. سرقة جديدة في محيط ميسي

1120232383214415976677

فتوح يثير الجدل بظهوره مع لاعبي الأهلي - صورة

أخبار متعلقة
1120234132344152953446

مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

1120234114116274272603 (1)

واقعة غريبة .. حكم يعلن خسارة الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب

112023492120701277037

اليويفا يعاقب نادي برشلونة

112023491750907174098

ماينز الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي بأثر فوري

11202329155954412406

دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

1120232908882198246

الوداد يتخطى الترجي ويصعد لنهائي الدوري الإفريقي (فيديو)