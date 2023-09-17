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الأحد، 17-09-2023 04:14 م

بوكيتينو: البريميرليج فقد جزءا من هويته

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الوكيل الإخباري -  أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي، أنه يشعر بالحزن إزاء بعض التغييرات التي شاهدها في كرة القدم الإنجليزية التي "تفقد البريميرليج هويته".

ويخوض بوكيتينو، موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ ظهوره مع ساوثهامبتون في منتصف موسم 2012-2013، حيث نجح في الإبقاء على الفريق في دوري الأضواء، ثم عمل على تثبيت أقدام الفريق بين الكبار بالموسم التالي.

وانتقل بوكيتينو بعدها لتدريب توتنهام، حيث نجح في تحويله من فريق على الهامش إلى فريق يشارك بشكل اعتيادي في دوري أبطال أوروبا وصعد به إلى نهائي البطولة القارية في 2019، قبل الخسارة على يد ليفربول (0-2) في مدريد.

ويخوض بوكيتينو، أول مهمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن أقاله توتنهام في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2019، ويسعى لإعادة فريقه الحالي تشيلسي إلى عصره الذهبي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12.

وقال المدرب الأرجنتيني "حقيقي أن الدوري الإنجليزي الممتاز اختلف، مقارنة بما كان عليه حينما وصلنا لتدريب ساوثهامبتون في 2013".

وأضاف "تحسن؟ نعم في كل موسم يتحسن، نظرا لقدرة الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع لاعبين من كل مكان، مما جعل الفرق أقوى".

وأشار "لكن من الحقيقي أنه فقد جزءا من هوية الكرة البريطانية، أو الكرة الإنجليزية بصراحة، أحب ذلك بالطبع، لأننا كمدربين نحب اللعب بهذه الطريقة".

وأوضح "الكرة الإنجليزية تتعلق دائما بالقتال، لكن لعب كرة قدم جيدة بطريقة مختلفة يعني أيضًا اللعب بشكل جيد، لأنه إذا كنت تريد اللعب بطريقة مختلفة، فيجب أن تكون ذكيًا أيضًا في كيفية تحديد الفلسفة وهيكل الفريق".

ولدى تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992، كان يتواجد 13 لاعبا أجنبيا فقط من دول غير اسكتلندا وويلز وأيرلندا، لكنه بات الآن يضم أعدادا هائلة من المحترفين ومن مختلف دول العالم.

وأشار بوكيتينو "فقدان الهوية أعتقد أنه يجعلني أشعر ببعض الحزن، لأنني دائما أعتبر أن كرة القدم في إنجلترا مختلفة، هذا حقيقي".

وأكد "الناس تريد مزيدا من الإثارة، أشياء من هذا القبيل، بالطبع هذا تقييم المجتمع، الناس لديها مطالب مختلفة، أشياء مختلفة، ونحن نتأقلم.. كرة القدم تتأقلم".

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