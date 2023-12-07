بوكيتينو يعدد أسباب الخسارة أمام اليونايتد

الوكيل الاخباري- عدد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، أسباب سقوط فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي": "الفريق الآخر استحق الانتصار، كان الأمر صعبًا في البداية حيث أظهروا طاقة هائلة، لعبنا بدورنا يوم الأحد، وبالتالي عانينا من يوم أقل من الراحة مقارنة معهم".



وأضاف: "كان من الصعب بدء المباراة بالطريقة التي أردناها، ومع ذلك خلقنا فرصا للتواجد في اللقاء، بدأنا الشوط الثاني بصورة جيدة للغاية، ومن ثم استقبلنا هدفًا وكانت الأمور صعبة".





وتابع بوكيتينو: "علينا استعادة جميع اللاعبين ورفع المستوى، هذا وقت تنافسي للغاية، نحتاج لمساعدة اللاعبين وإيجاد حل لرفع المستوى".



وتطرق مدرب البلوز للحديث عن كول بالمر: "لا يمكن أن نضع كل شيء على عاتقه فهو صغير للغاية، وصل إلينا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لمساعدتنا وسجل هدفًا جيدًا".



وعلق على مستوى تشيلسي في اللقاء، قائلا: "هذه النوعية من المباريات من الصعب تقيمها، مانشستر حصل على يوم إضافي من الراحة، علينا استعادة اللاعبين وتقديم مستوى تنافسي أكبر، حققنا انتصارا جيدا أمام برايتون ولكن خسرنا الآن".



وأتم: "يجب التمتع بفاعلية أكبر في ملعب مثل أولد ترافورد، علينا اتخاذ القرارات الصحيحة".

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