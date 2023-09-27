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الأربعاء، 27-09-2023 04:09 م

بونوتشي: تمنيت الاعتزال في يوفنتوس.. ولكن!

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الوكيل الإخباري -  أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في صفوف يوفنتوس، بدلا من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في صفوف يونيون برلين الألماني.

ووقع بونوتشي للفريق الألماني لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حيث يشارك معهم في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "بصراحة تامة، لم تكن مغادرة إيطاليا جزءا من خططي".


وأردف: "يوفنتوس كان حياتي. كنت أعتقد أنني سأنهي مسيرتي معه، لكني لا أريد التحدث عنهم الآن".

وأضاف: "أردت الخروج من منطقة راحتي، وتجربة ثقافة جديدة ولغة ونمط حياة جديد. كنت أريد هذه التجربة والآن أنا أركز على ذلك".

وتابع: "بالطبع، من الصعب جدًا فهم اللغة، بينما النمط الحياتي وحتى كرة القدم مختلفة. في البوندسليجا تتقدم الفرق أكثر، لذلك علينا تغطية المساحة خلف الخط الدفاعي".

وعن إمكانية عودته من جديد لصفوف المنتخب الإيطالي، أجاب: "تحدثت مع سباليتي منذ أسبوعين. قال إنه سيتعين على اللعب في العديد من المباريات إذا كنت أرغب في العودة إلى منتخب إيطاليا".

واستطرد: "أعلم أنه من الصعب، لكن هدفي الرئيسي هو أن أتمكن من المشاركة في اليورو".

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